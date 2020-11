A vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech tem 90% de eficácia, anunciou a farmacêutica esta segunda-feira.

Estamos a chegar a este marco crítico no nosso programa de desenvolvimento da vacina numa altura em que o mundo mais o necessita, com a maioria das taxas de infeção a atingirem novos recordes, os hospitais no limite da capacidade e as economias a lutarem para reabrir", acrescentou o responsável.