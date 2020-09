Investigadores do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) e da Universidade Católica Portuguesa (UCP) detetaram níveis significativos de exposição ao glifosato, um ingrediente ativo dos herbicidas mais usados, a partir de amostras de urina de 79 participantes.

Em resposta escrita à Lusa, os investigadores explicaram hoje que o estudo, publicado na revista científica ‘Environmental Toxicology and Pharmacology’, começou a ser planeado em 2018 com o intuito de realizar uma “avaliação exploratória da exposição de adultos portugueses ao glifosato”, um biocida de amplo espetro e o ingrediente ativo dos herbicidas mais usados.

Em 2016 tinham sido publicadas pela Plataforma Transgénicos Fora as primeiras análises feitas em Portugal e os valores eram muito altos”, referiram Cristina Calheiros (CIIMAR) e Paulo Nova (UCP), acrescentando que a grande preocupação era “aferir se os portugueses estão em contacto com o glifosato de forma a que ele entre no organismo e seja excretado”.