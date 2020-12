O cão até pode ser mesmo o melhor amigo do homem, mas não consegue perceber exatamente aquilo que ele diz. Um estudo da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria, mostra que estes animais, embora tenham uma capacidade auditiva semelhante à de uma pessoa, não identificam cada sílaba que ouvem.

Os cientistas concluíram que os cães são sensíveis à comunicação do Homem e reconhecem facilmente ordens de comando que lhes são familiares.

A atividade cerebral é diferente quando eles ouvem as instruções, que eles conhecem, e as palavras sem sentido muito diferentes, o que significa que os cães reconhecem essas expressões”, afirmou a autora do estudo, Lilla Magyari, à CNN.

No entanto, a investigação, realizada com recurso a elétrodos, mostra que o cérebro destes animais não distingue estas instruções de palavras desconhecidas com som idêntico. Assim, a alteração de uma letra entre as palavras “sit” (senta, em inglês) e “sut” não é percecionada pelos cães, que reagem de igual forma e processam ambas as expressões como se fossem a mesma.

Eles podem simplesmente não perceber que todos os detalhes, os sons da fala, são realmente importantes na fala humana”, diz a responsável pela investigação.

O estudo mostra também que os cães têm um vocabulário limitado e um cérebro semelhante ao de um bebé de 14 meses.

A investigação foi realizada através da medição da atividade elétrica no cérebro, com um método não invasivo como uma eletroencefalografia.

Os donos dos cães utilizados no estudo levaram os animais ao laboratório, e a professora Lilla Magyari explicou que o objetivo passava por uma amostra variada, e não apenas cães previamente treinados.

O estudo foi publicado na revista científica Royal Society Open Science.