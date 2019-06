Vários cereais de pequeno-almoço populares entre as crianças e os adolescentes apresentam vestígios de glifosato, um herbicida classificado pela Organização Mundial de Saúde como carcinogéneo provável para o ser humano.

Esta é a conclusão de um novo estudo, divulgado esta quarta-feira pela organização ambiental The Environmental Working Group (EWG).

O relatório divulgado testou 21 produtos e todos apresentaram níveis de glifosato superiores aos que são considerados seguros para a saúde das crianças. Entre os produtos testados há vários cereais da marca Cheerios e barras ou snacks da Nature Valley.

Grandes empresas continuam a vender cereias de pequeno-almoço para crianças e outros alimentos contaminados com níveis preocupantes de glifosato, a substância que está presente no herbicida Roundup, que causa cancro", lê-se no documento.