O ator William Shatner, conhecido pelo papel de capitão Kirk na série "Star Trek - O Caminho das Estrelas", descolou esta quarta-feira na missão New Shepard 18 e chegou ao ao espaço.

A bordo de um foguetão do magnata Jeff Bezos, o protagonista da popular série de ficção científica, que começava com a frase "Espaço, a fronteira final", deverá ser a pessoa mais velha a chegar ao espaço, aos 90 anos.

The capsule has reached apogee - stay tuned for official confirmation of altitude for today’s flight. Our astronauts are now experiencing amazing views of Earth through #NewShepard’s massive windows. #NS18