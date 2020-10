"5G just got real" e chega com o iPhone 12. A Apple apresentou esta terça-feira a nova coqueluche da marca e uma das suas principais caraterísticas é a capacidade para suportar a tecnologia 5G, que deverá ser “mais rápida” e com "mais privacidade e segurança”.

Mais pequeno, mais leve e mais fino que o iPhone 11, o novo smartphone da Apple chega em cinco cores: preto, branco, vermelho e azul.

No que toca a características, o telemóvel tem um ecrã Super Retina XDR, o dobro de pixels do último modelo, o novo processador A14 Bionic e o ecrã tem um "escudo de cerâmica", um material mais resistente do que o dos anteriores iPhones.

"Mais duro que qualquer vidro de smartphone”, garante a Apple.

HomePod Mini

O speaker da Apple chegou. O HomePod Mini - a coluna que vai chamar a Siri e que é uma espécie de assistente doméstico - vai custar 99 dólares e ficará disponível a partir de 6 de novembro nos Estados Unidos.