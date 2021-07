Um jovem de 18 anos é a grande novidade na tripulação civil da Blue Origin, de Jeff Bezos, que no próximo dia 20 de julho viaja para o espaço, avança a agência France Presse.

Jeff Bezos, 57 anos, considerado o homem mais rico do mundo, deixou o cargo de diretor-geral da Amazon para o seu número dois, Andy Jassy, para se dedicar à sua outra empresa, a Blue Origin, que fará o seu primeiro voo de turismo espacial dentro de dias, com o próprio com Jeff Bezos a bordo.

Richard Branson pode ter ganho a corrida, mas Jeff Bezos contra-atacou com a novidade de um tripulante jovem.