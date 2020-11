A farmacêutica norte-americana Moderna anunciou esta segunda-feira que a vacina que está a desenvolver contra a covid-19 tem uma eficácia de 94,5%. Depois das vacinas da Pfizer e da desenvolvida pela Rússia, este é o terceiro anúncio relativo à efetividade de uma vacina.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

