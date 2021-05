Uma equipa de cientistas japoneses mostrou que é possível que os mamíferos sejam capazes de absorver oxigénio pelo ânus.

Intrigados com a forma como certas criaturas marinhas respiram pelo intestino em situações de risco, investigadores da Universidade de Medicina e de Saúde Dental de Tóquio conseguiram provar que o mesmo era verdade em circunstâncias experimentais para ratos e porcos.

A investigação foi publicada no jornal científico Med, na sexta-feira.

De acordo com a equipa, a descoberta também pode ser aplicada a humanos com dificuldade respiratória, quando ventiladores não estão disponíveis ou são inadequados.

Para animais de ordem superior, a respiração envolve inspirar oxigénio e excretar dióxido de carbono pelos pulmões ou guelras.

Algumas espécies, entretanto, desenvolveram mecanismos ventilatórios alternativos. Botias, bagres, pepinos-do-mar e aranhas orbitárias também conseguem usar o intestino posterior para receberem oxigénio e sobreviver a emergências. A este processo é chamado de ventilação enteral via ânus, ou EVA.

O recto tem uma malha de finos vasos sanguíneos logo abaixo da superfície do revestimento, o que significa que os medicamentos administrados através do ânus são prontamente absorvidos pela corrente sanguínea", disse o autor principal do estudo, Ryo Okabe.