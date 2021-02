A sonda "Perseverance", da NASA, aterrou, esta quinta-feira à noite, com sucesso, na superfície de Marte. O veículo robotizado irá recolher amostras, analisar a atmosfera e captar o som de Marte.

A fase final do voo, que o robô atravessou com sucesso, é classificada pelos cientistas como “sete minutos de terror”. A sonda tem como missão principal preparar a exploração do planeta por seres humanos.

O robô “Perseverance” aterrou na superfície de Marte quando eram 20:56 de Lisboa. A aterragem do “Perseverance” (“Perseverança”), uma missão não tripulada da Administração de Aeronáutica e Espaço (NASA), foi transmitida nas redes sociais Twitter e YouTube e também na página oficial da NASA na internet, desde as 19:15.

As operações estiveram a ser coordenadas a partir do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em La Cañada Flintridge, na Califórnia (Estados Unidos).

O sinal proveniente de Marte demorou pouco mais de dez minutos a chegar à Terra, ou seja, quando a equipa responsável pela coordenação da aterragem do “Perseverance” recebeu a informação de que o robô tinha aterrado, o aparelho já estaria há vários minutos no solo.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

A entrada na atmosfera de Marte ocorreu às 20:48 em Lisboa e foi o ponto sete de uma lista com mais de 35 requisitos imprescindíveis para que a aterragem ocorresse sem quaisquer problemas e que estava a ser monitorizada ao segundo.

O momento da aterragem foi aplaudido pela equipa que dirigiu as operações.

Há várias diferenças nesta missão, relativamente às anteriores idas ao “planeta vermelho”. Desde logo o local da aterragem: o voo foi calculado para fazer aterrar o robô numa cratera que os cientistas acreditam ter sido há muito tempo um lago. É aqui que vai começar a recolher amostras e perfurações para análise posterior das características geológicas da superfície de Marte e a sempre decisiva busca por mais sinais de água.

A recolha dessas amostras só vai acontecer daqui a nove ou 10 anos, porque as cápsulas ficarão espalhadas na superfície do planeta.

Outro dos objetivos fundamentais é desenvolver novos testes sobre a atmosfera de Marte.

Pela primeira vez, um drone, que é transportado na barriga do robô, vai fazer voos sucessivos, alargando a área de exploração de uma forma sem precedentes.