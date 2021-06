A NOS, a Amazon Web Services e a Startup Lisboa promovem esta sexta-feira uma sessão online sobre Funding, no âmbito do Programa Acelerador 5G, que tem como objetivo impulsionar startups com ideias ou negócios que possam vir a ser potenciados pela tecnologia.

Este webinar sobre como financiar projetos inovadores com recurso à tecnologia 5G terá como orador Duarte Mineiro, partner da Armilar Venture Partners.

Este webinar pode ser acompanhado em direto através do site da TVI24 entre as 9:30 e as 10:30: