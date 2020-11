A farmacêutica Pfizer anunciou esta quarta-feira que terminou os ensaios clínicos da vacina contra a covid-19, adiantando que os resultados obtidos garantem uma eficácia de 95% do produto.

A empresa norte-americana adianta ainda que os resultados apontam que não foram registados efeitos secundários graves nos voluntários dos ensaios.

Os dados revelados pela Pfizer, que está a desenvolver a vacina com a BioNtech, ficam acima dos 90% anunciados após os primeiros testes preliminares, sendo que esta passa a ser a vacina com maior eficácia anunciada, depois dos 94,5% da também norte-americana Moderna.

Segundo a farmacêutica, os resultados apontam que a vacina preveniu o desenvolvimento de casos de gravidade média e séria em voluntários que foram infetados com covid-19. A vacina desenvolvida apresentou ainda uma eficácia de 94% em idosos, um dos grupos considerados de risco.

Os resultados dos ensaios clínicos surgem menos de um ano após os investigadores terem começado a trabalhar na vacina e a sua divulgação quebrou todos os recordes de velocidade no desenvolvimento de uma vacina, um processo que, normalmente, demora anos.

Os resultados marcam um importante avanço no caminho histórico de oito meses para concluir uma vacina capaz de acabar com esta pandemia devastadora”, diz Albert Bourla, chefe executivo da Pfizer, em comunicado.

A ser autorizado pela tutela - a Food and Drug Administration -, a farmacêutica adianta que cerca de 50 milhões de doses podem estar disponíveis até ao fim do ano, com 1.3 mil milhões a chegarem no último semestre de 2021.