Se tem um telescópio em casa, esta quarta-feira pode ter a oportunidade de ver um asteroide gigante, com cerca de 1,5 a 4 quilómetros de diâmetro, que vai passar perto do planeta Terra. Apesar disso, dizem os especialistas, não há razões para ter medo.

Foi descoberto pela primeira vez em 1998 e, curiosamente, chama-se 1998 OR2.

Vai passar a 6,28 milhões de quilómetros da Terra, a pouco mais de 31 mil quilómetros por hora. Isto representa uma distância 16 vezes maior que aquela que existe entre o nosso planeta e a Lua.

De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) da NASA, este fenómeno está previsto para as 10:56. Se não tiver um telescópio, pode acompanhar em direto aqui.

O 1998 OR2 está a ser acompanhado há 20 anos e desde que foi avistado que a sua forma tem sido comparada com a de uma máscara. Há quem diga que veio preparado para a pandemia de Covid-19.

Big asteroid shows itself ahead of Earth flyby on April 29 https://t.co/3ImE1XSnpR