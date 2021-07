O Grupo Media Capital revelou esta quarta-feira o logótipo da CNN Portugal.

"Combinar as palavras “CNN” e “Portugal” é um passo significativo na operacionalização do canal no nosso país e simboliza o início da parceria entre a Media Capital e a maior marca de jornalismo global", diz o comunicado da Media Capital.

O logótipo do novo canal tem as cores, a dimensão e a tipografia utilizadas pela rede de notícias, em todas as suas operações, nas mais variadas partes do mundo.

Criado em 1980 por Anthony Guy Bost, o logótipo tem-se mantido praticamente inalterado ao longo dos últimos 40 anos. "A cor vermelha simboliza a paixão e a coragem do canal de notícias, ao passo que a cor branca das letras representa perfeição e verdade", adianta o mesmo comunicado.

"Com um design icónico, reconhecido em todo o mundo, o logótipo da CNN é o símbolo com maior influência e poder no universo da transmissão de notícias. Numa só imagem, reúne as qualidades que definem a CNN como o canal, por excelência, de “breaking news”, capaz de ir onde mais ninguém foi, com vista a informar, inspirar e potenciar uma maior compreensão do mundo."

A CNN Portugal afirma-se, assim, como o canal de notícias que trará ao país um jornalismo com marca. Todos os conteúdos noticiosos da CNN Portugal serão acompanhados, em tempo real, por meio da televisão por cabo e pelo digital.

Além de plataformas digitais próprias, a CNN Portugal também marcará forte presença nas redes sociais.