O Veículo de Exploração Polar para Investigação Volátil (VIPER) vai pousar no pólo sul da Lua em 2023 para procurar água e outros recursos, anunciou na segunda-feira a agência federal norte-americana NASA.

A NASA disse que o local da missão, parte do programa Artemis, será perto da borda ocidental da cratera Nobile, onde irá explorar a superfície e subsuperfície da área.

A equipa da NASA avaliou trajetórias viáveis para o rover, tendo em conta locais onde o VIPER poderia utilizar os seus painéis solares para carregar e conservar o calor durante a sua viagem de 100 dias.

NASA's VIPER will be landing West of Nobile crater in 2023 to search for ice in Permanently shadowed regions of #moon