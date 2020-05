Os ‘sites' portugueses de venda ‘online’ de suplementos alimentares Prozis.com e Zumub.com mantêm-se inoperacionais em Itália pelo quinto dia consecutivo, suspeitando as empresas de um esquema de “sabotagem” informática que já lhes custou centenas de milhares de euros.

“Continua tudo igual. Continuamos a explorar, com a Vodafone [Itália] qual é a situação e já pusemos os nossos advogados italianos a falar com todas as entidades nacionais, nomeadamente da concorrência, para saber o que é que se passa, porque nós não conseguimos perceber”, disse à agência Lusa o fundador e presidente da empresa de nutrição desportiva Prozis, Miguel Milhão.