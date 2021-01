O grupo farmacêutico AstraZeneca defendeu, esta quinta-feira, a eficácia da sua vacina contra a covid-19 em pessoas com mais de 65 anos, contrariando a recomendação alemã de ser apenas usada na faixa etária dos 18 aos 64.

As últimas análises (...) apoiam a hipótese de uma eficácia da vacina no grupo de maiores de 65 anos", declarou um porta-voz do grupo farmacêutico britânico-sueco, indicando se espera uma decisão da Agência Europeia dos Medicamentos "nos próximos dias".