O Facebook, Messenger e Instagram estão em baixo e a maior parte dos utilizadores não consegue aceder às plataformas. No Twitter, as queixas são já mais que muitas e as brincadeiras também.

Instagram y Facebook caído pero Twitter sobrevive — Willi Marin (@willimarin96) November 28, 2019

O fenómeno é global, apesar de alguns utilizadores ainda conseguirem aceder às redes sociais.

Segundo o site Downdetector, as queixas sobre as falhas no acesso ao Facebook, Messenger e Instagram já atingiram os primeiros lugares do top 10 da semana,