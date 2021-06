A NOS, a Amazon Web Services e a Startup Lisboa promovem esta quarta-feira uma sessão online para apresentar a startup vencedora do Programa Acelerador 5G, que tem como objetivo impulsionar empresas inovadoras e empreendedoras com ideias ou negócios que possam vir a ser potenciados por esta tecnologia.

Das mais de 50 candidaturas foram selecionadas 15 startups para integrar o Acelerador 5G. As startups tiveram acesso a sessões com mentores técnicos e de negócio da NOS e da Amazon Web Services, tal como uma oferta de serviços da última que pode ir até 100 mil euros. O vencedor do programa receberá um prémio monetário de 7.500 euros e acesso direto à incubação na Startup Lisboa.

Estas startups desenvolvem soluções em áreas tão diversas como Saúde, Indústria, Ambiente, SmartCities, Entretenimento ou Turismo, e utilizam diferentes tecnologias que podem vir a ser exponenciadas pela quinta geração de redes móveis, tais como IOT, Realidade Virtual e Realidade Aumentada. A maioria destes projetos encontra-se numa fase de maturidade média-elevada e alguns contam já com uma base sólida de clientes. Em comum, partilham a mesma visão - utilizar a tecnologia 5G para fazer crescer os seus negócios:

AgroInsider: Serviços de precisão para a agricultura em larga escala, disponíveis para todos os agricultores, agrónomos e empresas, com faixas de preços acessíveis e diferenciados por escala e necessidades específicas.

AR Geo: Solução que combina o uso da realidade aumentada e da geolocalização ao serviço do marketing digital, direcionada a empresas multinacionais, retail e pequenas e médias empresas.

BBox Sports, Ferramenta de engagement que desenvolve novas formas de conexão entre os fãs e as suas equipas desportivas usando Realidade Aumentada ligada a artigos colecionáveis oficiais.

BestHeath4U: Adesivo inteligente integrado com software de previsão e rastreamento digital,que monitoriza as feridas crónicas ou outras, à distância, através de bio nanomateriais inovadores para fixar dispositivos médicos à pele.

BoxToLife: Plataforma na nuvem, através da qual é possível criar e gerir conteúdo interativo para perfis específicos de visitantes de museus, parques ou monumentos.

Clever Volume: Solução simples, automática e escalável de obter informação sobre desperdício e gestão de resíduos em segundos.

FootAR: Experiência de realidade aumentada para os adeptos de desporto, através de uma second screen app que adiciona uma nova camada de informação inteligente em tempo real ao evento que se está a assistir.

Kit AR: Solução de realidade aumentada e machine learning para capacitar os operadores de chão de fábrica e otimizar os processos de produção.

Live Electric Tours: Experiência de self-drive com viaturas 100% elétricas, equipadas com internet grátis, GPS Audio Guia e uma câmara Live que permite partilhar tudo em direto com amigos e familiares através das redes sociais.

Omniflow: Soluções sustentáveis para cidades inteligentes, como, por exemplo, o Smart IoT Lamppost, um poste de iluminação inteligente, alimentado por energia eólica e solar capaz de abrigar células 5G, sensores de qualidade do ar, carregadores elétricos e edge computing.

Onalytics: Soluções para gestão de activos industriais retornáveis em cadeias de distribuição complexas.

PackIOT: Solução IoT simples e definitiva para o aumento da eficiência no ambiente da indústria.

UShowMe: Plataforma de Live Stream e Video-On-Demand interativa para a indústria das Artes e Cultura, com a missão de ajudar artistas e organizadores de espetáculos a evoluir para espetáculos híbridos interativos.

SurgeonMate: Aplicação desenvolvida para profissionais de saúde que lhes permite criar e armazenar conteúdo multimédia e dados clínicos num serviço de nuvem seguro, e efetuar telementoring, ou seja, exercer as suas funções com a assistência remota de um especialista.

Virtuleap: Solução que combina neurociência e computação especial, com o objetivo de ajudar ao aumento dos níveis de atenção, lidar com problemas cognitivos, distúrbios e desafios de aprendizagem através de uma biblioteca de jogos de realidade aumentada.

Confira o programa da emissão em direto no site da TVI24:

15h00 – Sessão de abertura

Manuel Ramalho Eanes, NOS

João Tedim, AWS Portugal

Miguel Fontes, Startup Lisboa

15h20 – Apresentação dos projetos de cada startup

16h50 – Intervalo para decisão do júri

17h50 – Anúncio do projeto vencedor – Jorge Graça, NOS

18h00 – Encerramento