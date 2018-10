Vários objetos de Stephen Hawking vão a leilão esta quarta-feira, incluínda uma das cadeiras de rodas e uma cópia da tese de doutoramento do famoso físico britânico, datada de 15 de outubro de 1965, duas vezes assinada por Hawking e com a inscrição "Esta dissertação é meu trabalho origial".

O documento que vai a leilão é, aliás, uma das cinco cópias que se sabe existirem e que tem um valor estimado entre 100 e 170 mil euros. Em 2017 a Universidade de Cambridge ofereceu uma versão digital da tese. A dissertação foi descarregada tantas vezes que acabou por mandar abaixo os servidores da instituição.

Também uma cadeira de rodas motorizada está incluída no lote que vai a leilão. A cadeira foi utilizada por Hawking entre o final da década de 80 e meados dos anos 90, altura em que deixou de poder utilizar as mãos para dirigir a cadeira, devido à esclerose lateral amiotrófica com que tinha sido diagnosticado no primeiro ano em Cambridge. Espera-se que consiga angariar entre 11,500 e 16,700 euros, que serão doados para Fundação Stephen Hawking.

O lote inclui uma cópia do bestseller "Uma Breve História do Tempo", autografada com a impressão digital de um dos polegares, com valor estimado entre 2,200 e 3,360 euros, e ainda vários prémios e medalhas atribuídos ao cientista, que se espera amealhar de 8,800 a 13,200 euros.

Intitulado "Nos Ombros de Gigantes", o leilão inclui documentos de Isaac Newton, Charles Darwin and Albert Einstein e há interessados um pouco por todo o mundo, na Ásia, Médio Oriente, Estados Unidos e Austália.