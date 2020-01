Homens com véu de noiva, mulheres de smoking, bandeira “trans” e um Pai Natal de género neutro fazem parte do leque de 62 novos símbolos, acrescentando 55 variações de género e tom de pele, apresentados pela Unicode Consortium, organização responsável pela criação de emojis.

A versão Emoji 13.0, apresentada na quarta-feira, chega no segundo semestre de 2020, com uma maior gama de animais e alimentos, e ainda com o Mx. Claus (uma alternativa ao Pai e Mãe Natal). Na lista fazem parte órgãos do corpo humano, ferramentas, instrumentos musicais e até mesmo sepulturas.

Ao emoji da amamentação, lançado em 2017, juntam-se homens e mulheres a dar biberão. Ao tradicional emoji da cara amarela a sorrir, será acrescentada uma lágrima, criando um emoji que indica orgulho e agradecimento. Será igualmente criado um com duas pessoas a dar um abraço.

Esta versão reflete uma sociedade mais inclusiva, onde há espaço para, por exemplo, emojis que representam pessoas não binárias – que não são nem masculinas nem femininas.

Qualquer pessoa pode enviar uma proposta de emoji à Unicode, para que a entidade possa, depois, escolher quais merecem ser produzidas.