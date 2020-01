Uma equipa de astrónomos decobriu que há três exoplanetas com o tamanho de Júpiter que têm uma densidade igual à do algodão doce.

Os três planetas localizam-se no sistema planetário da estrela Kepler 51, uma estrela parecida com o Sol. Por isso, os planetas foram designados Kepler-51b, Kepler-51c e Kepler-51d.

Os planetas foram detetados em 2012, através do telescópio Kepler, da NASA. Logo aí percebeu-se que os três planetas eram de grandes dimensões, com um tamanho semelhante ao de Júpiter.

Mas em 2014, uma equipa de astrónomos norte-americanos e holandeses decidiu usar o telescópio Hubble para observar melhor estes planetas, a fim de identificar algumas das suas características.

Através da análise dos trânsitos dos planetas e da própria variação da luz da estrela, a equipa conseguiu inferir quer o tamanho aproximado dos planetas quer as suas massas. E os dados, que foram publicados no mês passado, mostraram-se surpreendentes.

Apesar de terem grandes dimensões - com um tamanho semelhante ao de Júpiter - os planetas têm uma massa equivalente a apenas algumas vezes a massa da Terra. Isto faz com que tenham uma densidade muito baixa, equivalente à densidade do algodão doce. Por isso, são chamados de "planetas fofos".

Os dados podem ser surpreendentes, mas, na verdade, têm uma explicação simples: a baixa densidade deve-se ao facto de serem planetas muito jovens, que ainda estão em processo de formação e cujas atmosferas também ainda estão a evoluir.

Com os três planetas de Kepler 51, fixa-se em 15 o número de "planetas fofos" conhecidos. Uma vez que existem mais de 4.000 planetas na nossa galáxia, pode-se concluir que a formação de planetas é um processo rápido e estas características não persistem durante muito tempo.