A Amazon continua a tentar inovar a forma como fazemos compras. Desta vez, a tecnológica norte-americana introduziu no mercado uma forma de pagamento que está mesmo na palma da mão, literalmente. O Amazon One funciona como um reconhecimento da palma da mão e já está a ser testado em algumas lojas da cidade de Seattle.

A empresa vê muita procura para este método, e até já pondera alargar a tecnologia a outros serviços, como sejam eventos desportivos ou até as entradas em edifícios com segurança, como escritórios de empresas.

Para já, o sistema está a ser utilizado em duas lojas perto da sede da empresa, naquela cidade do estado de Washington.

Segundo o vice-presidente para as áreas de Tecnologia e Vendas Físicas da Amazon, este é um método que dá mais privacidade aos utilizadores quando comparado com a tecnolgogia biométrica, que consiste no reconhecimento da impressão digital. Além disso, Dilip Kumar refere este como um método mais seguro, até porque a palma da mão terá de ser colocada de forma propositada para que o sistema seja ativado.

Ainda por cima é contactless, algo que pensamos que os clientes podem apreciar, sobretudo nos tempos que correm", referiu o representante da tecnológica em declarações ao blog da empresa.

Ainda sobre a questão da segurança, a Amazon refere que, embora seja identificável como a impressão digital, a palma da mão não pode ser usada para uma identificação total uma vez que são precisas mais informações específicas para que tal seja possível. A empresa acrescenta ainda que nenhuma palma da mão será mantida nos sistemas de segurança.

Os dados são encriptados num setor seguro de uma conta criada pelo utilizador na Amazon, sendo que qualquer consumidor pode apagar os seus registos do Amazon One quando quiser.

O produto deve ser expandido para o resto dos Estados Unidos nos meses seguintes e o objetivo é aplicá-lo noutras áreas.

Acreditamos que o Amazon One pode ter uma aplicação para além das lojas de retalho, pelo que também pretendemos oferecer os nossos serviços a empresas como grossistas, estádios e edifícios de escritórios para que mais pessoas possam beneficiar deste método fácil e conveniente", afirmou Dilip Kumar, acrescentando que as empresas que pretendam adquirir o produto devem contactar a Amazon através de e-mail.

Para aderir ao Amazon One, os utilizadores só têm de entrar numa conta com um número de telefone e um cartão de crédito.