Cientistas alemães identificaram um micróbio que pode ajudar a degradar o plástico feito de poliuretano, ingerindo compostos orgânicos do plástico, foi hoje divulgado na revista científica Fronteiras da Microbiologia.

Os investigadores explicam na revista que identificaram e caracterizaram uma espécie de bactérias que são capazes de degradar alguns dos componentes químicos do poliuretano, um polímero encontrado em objetos que vão de carpetes a preservativos.

As bactérias podem usar esses compostos como uma única fonte de carbono, nitrogénio e energia”, disse Hermann Heipieper, cientista do Centro Helmholtz de Investigação Ambiental – UFZ, em Leipzig, na Alemanha, um dos autores do artigo da revista.