Portugal está entre os países que enfrentam menos ameaças ecológicas até 2050, apresentando um nível de risco baixo, indica a edição inaugural do relatório Registo de Ameaças Ecológicas divulgado esta quarta-feira.

Produzido pela primeira vez, este relatório calcula as ameaças ecológicas que os países enfrentam atualmente, faz projeções para 2050 e é da responsabilidade do grupo de reflexão internacional Instituto para Economia e Paz, que anualmente elabora índices como o Índice Global da Paz e o Índice Global de Terrorismo.

O Registo de Ameaças Ecológicas (ETR, sigla em inglês) analisa a exposição de países aos riscos de crescimento populacional, stress hídrico, insegurança alimentar, secas, inundações, ciclones, aumento da temperatura e subida do nível do mar.

⭕ Projections in the Ecological Threat Register show that over 1 billion people could be displaced by 2050.



