Era considerado o "rei das espécies de água doce" e é a primeira espécie extinta no ano de 2020. O peixe-espátula chinês já não existe no Planeta Terra. Este animal podia atingir até sete metros de comprimento, e caraterizava-se por ter uma grande ponta na cabeça, de onde vem o seu nome.

As suas origens remontam há 200 milhões de anos atrás, segundo a National Geographic. Apesar de ter sobrevivido a várias alterações do seu ecossistema, como o meteorito que atingiu a Terra e que extinguiu os dinossauros, este peixe habita sobretudo nas margens do rio Yangtzé, na China.

Depois de tantos fenómenos naturais, os cientistas acreditam que o aquecimento global pode estar por detrás do desaparecimento do peixe-espátula chinês.

É uma perda irreparável", afirmou o cientista Qiwei Wei, da Academia Chinesa das Ciências dos Peixes.

Apesar de o seu desaparecimento ter sido estimado para 2005, o Psephurus Gladius ainda sobreviveu até 2020.