A conta de Twitter de Steve Bannon foi suspensa permanentemente depois de ter publicado um vídeo onde o antigo estrategista-chefe da Casa Branca sugere que o epidemiologista Anthony Fauci e o diretor do FBI Christopher Wray deviam ser decapitados.

No seu podcast, The War Room, Steve Bannon é gravado a sugerir atos violentos contra Wray e contra o maior especialista norte-americano em doenças infecciosas.

Quando Trump começar o segundo mandato, diz Bannon, “devia de começar por despedir Wray e Fauci… não, na verdade eu iria um passo mais à frente, mas o presidente é um homem bondoso”.

A conta @WarRoomPandemic, em homenagem ao podcast de Bannon, foi “permanentemente suspensa por violar as regras do Twitter, especialmente a política de glorificação de violência”, relatou a rede social em comunicado.

O YouTube retirou, pelas mesmas razões, o episódio do canal “Steve Bannon’s War Room”, que, no entanto, continua ativo e tem mais de 200.000 subscritores.

O canal não poderá publicar um novo vídeo por, pelo menos, uma semana, segundo a empresa.

Há uma crescente preocupação com o risco de violência durante as eleições nos Estados Unidos, que começaram esta terça-feira e que Bannon disse que Trump já venceu, embora ainda haja votos por contar.

As decisões das plataformas contra Bannon aconteceram horas depois de o Facebook ter proibido o “Stop the Steal”, um grupo envolvido na organização de protestos durante o fim de semana em todos os Estados Unidos contra a contagem dos votos presidenciais.

The Stop the Steal Facebook group contains multiple calls for violence at vote counts.



One recent post reads "Time to clean the guns, time to hit the streets."



Another says "It's time. We must resort to violence if we have to." pic.twitter.com/kaE2WYAmTk