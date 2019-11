O primeiro-ministro considerou esta quarta-feira fundamental para a competitividade e para o crescimento da economia portuguesa a conclusão em breve de um acordo de rendimentos entre os parceiros sociais para a evolução dos salários dos jovens quadros qualificados.

António Costa assumiu esta posição perante os jornalistas, depois de ter visitado os três pavilhões da Web Summit, no Parque das Nações, em Lisboa, durante cerca de três horas, e em que esteve sempre acompanhado pelos ministros de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, e da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Interrogado sobre o processo em torno da evolução do salário mínimo até 2023, António Costa não se alongou sobre o tema e apenas referiu que foi fixada a meta de se atingir os 750 euros no final da legislatura e que o assunto está em negociação na concertação social.

No final da sua visita à Web Summit, onde esteve um total de sete horas, António Costa preferiu antes destacar a importância de "haver um acordo global sobre a política de rendimentos para o crescimento da economia".

Nesta visita à Web Summit, em que em alguns momentos também esteve acompanhado pelas ministras da Cultura, Graça Fonseca, da Modernização Administrativa, Alexandra Leitão, e pela secretária de Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira, o primeiro-ministro deixou um aviso às confederações patronais: "Se queremos ser competitivos no futuro a vender, as empresas têm de ser também competitivas a contratar", disse.

Nesta sua primeira visita à edição deste ano da Web Summit, António Costa chegou ao Parque das Nações ao fim da manhã, tendo estado reunido com o presidente da Microsoft Brad Smith, e com o direito chefe de tecnologia da Procter Gamble, Alan Boehme, encontros em que abordou temas como o ecossistema da inovação e o apoio a jovens empreendedores.

Durante a tarde, António Costa visitou os três pavilhões de exposição e teve a oportunidade de falar com vários jovens empreendedores portugueses, assim como conhecer os projetos para o país de gigantes tecnológicos como a Google, a Microsoft, a Vinci Aeroportos ou a Siemens.

Antes de entrar nos parques de exposições, o primeiro-ministro teve um breve encontro com o líder da Web Summit, Paddy Cosgrave, que destacou como "principal evolução positiva o número crescente de mulheres" entre os empreendedores.

Já sobre o número total de participantes na Web Summit, Paddy Cosgrave defendeu junto de António Costa que a fasquia dos 70 mil é a ideal para este evento em Portugal.

Já o primeiro-ministro, perante os jornalistas, defendeu que "há uma maior vibração do ecossistema em Portugal".

Há cada vez mais estrangeiros a marcarem presença na Web Summit, o que significa que estamos a ser reconhecidos internacionalmente como uma grande plataforma do ecossistema do empreendedorismo e da inovação a nível mundial ", sustentou.

Já sobre a expansão dos pavilhões da FIL, uma das condições para que a Web Summit tenha permanecido em Portugal, António Costa afirmou que esse processo "tem a negociação em curso) com a Associação Industrial Portuguesa (AIP) e vai chegar a bom porto".

Brevemente, as negociações chegarão a bom porto e estarão preenchidas as condições para podermos contar com a Web Summit pelo período em que está contratada e com as condições para poder continuar a crescer todos os anos", acrescentou.