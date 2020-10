Uma empresa e duas instituições criaram uma aplicação móvel gratuita que assegura a intervenção psicológica em crise a todos os que dela necessitem no atual contexto de pandemia de Covid-19, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, os promotores da “Psicovida” explicam que a aplicação coloca utentes a falar diretamente com psicólogos “credenciados”, através de videochamada, disponibilizando também diversas estratégias de autoajuda.

A plataforma foi criada ao abrigo de uma parceria entre a empresa OutSystems, a Associação de Psicologia da Universidade do Minho (APsi-UMinho) e investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), no Porto.

A Psicovida tem como missão apoiar a comunidade nacional, ao assegurar o acesso equitativo e gratuito a intervenção psicológica no atual cenário da pandemia”, sublinha o comunicado.

A aplicação está organizada em módulos especializados, em função das necessidades específicas dos utentes: stresse e ansiedade, perda e luto, idosos e seus familiares, gravidez, apoio na carreira, violência, gestão de dinâmicas e cuidados familiares.

Os promotores sublinham que a comunicação feita através da plataforma “é confidencial e salvaguarda os direitos dos utentes”.

Acrescentam que esta intervenção em crise é breve e focada na estabilização psicológica imediata, não substituindo uma intervenção psicológica mais aprofundada e regular, caso seja essa a mais apropriada.

Os psicólogos a colaborar em cada um dos módulos são recrutados de uma bolsa de psicólogos da sociedade civil.

Esta participação é voluntária e solidária.

O psicólogo tem acesso gratuito a um conjunto de materiais de formação disponibilizados pela APsi-UMinho para o efeito, que assegura ainda um conjunto de orientações de intervenção em crise, “de acordo com as melhores práticas”.

Os utentes podem descarregar a aplicação para iOS (iPhone/iPad) ou para Android.