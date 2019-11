Na Semana Europeia da Redução do Desperdício, combater o desperdício alimentar através da venda de excedentes de restaurantes e supermercados é mais um caminho. Há mais uma aplicação que o pode ajudar, se entender. Para já está em Lisboa, mas quer chegar ao Porto e ao resto do país. Chama-se Too Good To Go e a responsável, Madalena Rugeroni, esteve na Economia 24

1. Para que serve a app?

A Too Good To Go é muito mais do que uma simples aplicação de comida – é um movimento com uma causa associada e com o objetivo de combater o desperdício alimentar. O combate ao desperdício alimentar é feito através da aplicação que permite aos estabelecimentos (restaurantes, hotéis, supermercados e pastelarias) vender os excedentes alimentares no final de cada turno ou dia num marketplace online. Há ainda um fator surpresa associado ao funcionamento da Too Good To Go. Através da app, o utilizador não escolhe o que vai comer, pede sim uma Magic Box, que consiste em caixas surpresa criadas pelos próprios estabelecimentos com os excedentes disponíveis.

2. Quanto é que se paga?

Existem três preços default para as magic boxes: 10 euros, 12 euros e 15 euros. Consoante o desperdício do estabelecimento, sugerimos que eles tenham X Magic Boxes por dia que vendam a 1/3 do preço ou seja 2.99, 3.99 ou 4.99 euros, respetivamente. Isto significa que as Magic Boxes valem três vezes mais esse valor, isto é, se custar 2,99€ ao utilizador, valerá 10€ em comida.

3. Quem pode beneficiar dela?

A aplicação é uma solução win-win-win: os estabelecimentos ficam a ganhar pois abatem os seus custos de produção, angariam novos potenciais clientes e reposicionam-se como marcas sustentáveis; os utilizadores desfrutam de refeições de qualidade a preços acessíveis; por último, quer os estabelecimentos quer os utilizadores contribuem para a preservação e sustentabilidade do planeta, o maior beneficiário de todos, ao combater o desperdício alimentar, reduzindo assim as emissões de Co2.

4. Os preços são mais baixos do que se fossemos aos locais?

Sim, os preços são mais baixos do que se fossemos adquirir uma refeição aos próprios locais.

5. Porque é que os preços são mais baixos? Porque são restos, em fim de validade, que iam deitar fora?

Os excedentes alimentares vendidos na Too Good To Go correspondem a refeições e alimentos que no próprio dia não foram escoados aquando a hora do pequeno-almoço, almoço ou jantar e que, por essa razão, ficam disponíveis para venda na app no final dos turnos. Por essa razão, a comida que é vendida são os excedentes que não foram escoados, com uma diferença de horas ou até minutos, desde o momento de confeção até ao de venda. Apenas no que diz respeito aos supermercados é que a dinâmica é diferente na medida em que a Magic Box é constituída por produtos que estejam perto do fim da data de validade. Os preços são mais baixos por serem excedentes alimentares e não refeições confecionadas no momento imediato, sim.

6. Trazem a casa a minha escolha?

Na Too Good To Go não há serviço delivery, o utilizador tem de dirigir-se ao próprio estabelecimento para recolher a sua Magic Box.

7. Há números sobre o que conseguiram com esta app em termos de redução de desperdício?

A Too Good To Go está presente em 13 países e conta com 31.000 estabelecimentos parceiros e mais de 17 milhões de utilizadores, que já salvaram mais de 23 milhões de refeições, evitando com que 58.000 toneladas de CO2 fossem emitidas para a nossa atmosfera. Em apenas duas semanas desde o lançamento em Portugal, a Too Good To Go e os portugueses já salvaram mais de mil refeições.

8. O consumidor pode ser qualquer um?

Qualquer um pode ser consumidor da Too Good To Go, sim.

9. As empresas que estão na app pagam?

As empresas que estão ou que queiram estar na app não têm de pagar. O único custo que possam ter diz respeito a uma comissão da receita que fazem através da Too Good To Go.

10. Qualquer uma pode estar?

Qualquer estabelecimento pode ser parceiro da To Good To Go desde que cumpra as normas de higiene e segurança e sejam fiscalizadas nesse sentido.