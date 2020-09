A Apple apresentou esta terça-feira os novos produtos que deverão entrar em breve no mercado. O grande destaque vai para o Apple Watch, o smartwatch (relógio inteligente) da marca que passa a ter mais dois modelos: o Apple Watch Series 6 e o Apple Watch SE. O primeiro é a versão mais potente, e vem equipado com um oxímetro, ferramenta que vai permitir a medição do nível de oxigenação do sangue em apenas 15 segundos.

O preço para este gadget começa nos 336 euros, num produto que ainda não tem data de chegada para Portugal.

O sucessor do Apple Watch 5 tem mesmo no oxímetro a sua grande novidade. Esta ferramenta poderá ser útil na realização de atividades físicas ou para utilizadores que sofram de asma. O novo modelo vem ainda com um altímetro, passando a ser possível detetar quando o utilizador sobe escadas ou qual o nível acima do mar em que está.

Existe ainda uma outra função que permite identificar se o utilizador do relógio se magoou numa queda, e que já vem no seguimento de linhas anteriores. Esta funcionalidade ativa-se em caso de quedas de alturas consideráveis, com o relógio a entrar em contacto automático com os serviços de emergência caso o dono não dê resposta.

O Apple Watch SE repete o mesmo formato do Apple Watch 3, e é um modelo mais barato (cerca de 235 euros), mas que a empresa promete ser duas vezes mais rápido que o do seu antecessor.

Chegada de dois novos iPads

A Apple decidiu também renovar a sua linha de tablets, anunciando a entrada no mercado de dois novos iPads. O modelo mais barato é o iPad 8, que repete as caraterísticas do anterior, mas com melhorias na ficha técnica.

O processador é mais avançado e os cantos do ecrã vão ser mais largos. O botão home continua presente e com direito à biometria, que permite o reconhecimento da impressão digital do utilizador para desbloquear o aparelho.

O iPad Air é o mais avançado, e apresenta bordas mais finas, cantos arredondados, quase a lembrar um portátil.

Ao contrário da linha Pro, este novo modelo não inclui a tecnologia de reconhecimento facial, mas sim um botão home na lateral, que também terá biometria.

O iPad 8 deverá ser comercializado por valores a começar nos 277 dólares, enquanto o novo Air será vendido por valores a começar nos 504 euros.

As novidades da Apple foram apresentadas na sede da tecnológica, no estado da Califórnia, Estados Unidos.