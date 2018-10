O investigador de cibersegurança José Rodriguez descobriu uma falha no iPhone que pode fazer com que qualquer pessoa aceda ao dispositivo de outra, mesmo que o telemóvel esteja bloqueado, e mande mensagens ou veja as fotografias e as envie para quem quiser.

A falha ocorre em qualquer aparelho que tenha a mais recente versão do iOS (12.0.1) e já foi comunicada à Apple, que está a tentar resolver o caso.

José Rodriguez, num vídeo no Youtube, mostra como é possível aceder às mensagens e enviar as fotos em apenas 10 passos.

Basta ter acesso físico ao smartphone e a partir daí explorar a Siri (assistente virtual da Apple) e o VoiceOver (aplicação que permite fazer a leitura do que está no ecrã).