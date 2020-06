Os cientistas acreditam que encontraram o ar mais puro do planeta. Trata-se de uma zona atmosférica que está desprovida de partículas causadas por atividades humanas e fica sobre o Oceano Antártico.

Nesta região atmosférica não foram encontrados aerossóis produzidos por atividades humanas - como a produção de combustíveis fósseis, a agricultura, a produção de fertilizantes ou as águas residuais – ou por aerossóis transportados de outras regiões. Recorde-se que são os aerossóis - partículas sólidas ou líquidas suspensas num gás – que criam a poluição atmosférica.

Ora, os investigadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, decidiram estudar aquela região atmosférica e tentar perceber qual é, afinal, a sua composição e a origem das suas partículas.

Os cientistas analisaram amostras de ar ao nível da fronteira marinha e viajaram de barco, da Antártida até à Tasmânia e à Austrália, para estudarem as trajetórias do vento.

E chegaram a duas conclusões: os aerossóis que existem naquela zona do globo estão ligados a processos biológicos do oceano e a Antártida “parece estar isolada daquilo que é a dispersão de microrganismos e a deposição de nutrientes a partir de outros continentes do sul”.

Neste estudo, que foi publicado na segunda-feira na revista científica “Proceedings of The National Academy of Sciences”, destaca-se que esta é uma zona do globo “verdadeiramente intocada”.

Em suma, parece que o Oceano Antártico é um dos poucos lugares da Terra que foi minimamente afetado pelas atividades antropogénicas”, sublinha Thomas Hill, cientista e um dos autores do estudo,

A poluição atmosférica mata sete milhões de pessoas por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Vários estudos científicos têm mostrado que está intimamente ligada ao aumento do risco de doenças de foro cardíaco, de AVC e de cancro do pulmão.