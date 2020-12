Sete astronautas passaram a noite da consoada bem longe das respetivas famílias, em plena Estação Espacial Internacional. É o maior número de astronautas de sempre a passar a consoada em órbita desde que a Estação Espacial acolhe humanos a bordo, há 20 anos.

Este ano, juntaram-se em órbita os astronautas da NASA Kate Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover Jr. e Shannon Walker, o astronauta da Agência Espacial Japonesa Soichi Noguchi e os cosmonautas russos Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Ryzhikov.

Num vídeo divulgado no Twitter da NASA, onde aparecem cinco dos tripulantes, os astronautas contaram como costumam passar o Natal, mostraram alguns dos presentes que receberam e as decorações que colocaram na própria Estação Espacial.

Cumprindo a tradição, os astronautas em órbita partilham uma refeição conjunta e fazem chamadas para a Terra, para falar com familiares e amigos.

Apollo, Skylab, Mir, space shuttle, Soyuz, and @Space_Station crews have had their share of holidays in space. Hannukah socks, makeshift Christmas trees, milk & cookies (a la astronaut), spinning dreidels, and toasting to a new year. 'Tis the season! https://t.co/taUHpgjz9F pic.twitter.com/Iqp6wk4VKr