São várias as crianças que sonham ser astronautas. Mas, esta é uma realidade ainda algo desconhecida. Como é o dia a dia no espaço? O astronauta Thomas Pesquet tem partilhado nas redes sociais alguns momentos diferente e de ser modo especiais a bordo da Agência Espacial Europeia.

O mais recente vídeo viral de Pesquet foi filmado também a bordo da Agência Espacial Europeia e durante 1 minuto e 24 segundos, podemos observar um grupo de homens, a vários quilómetros de distância da Terra, a tentar minimizar as saudades com comida de reconforto, neste caso pizza.

Os astronautas viraram autênticos pizzaiolos por instantes e transformaram a Agência Espacial Europeia num verdadeiro restaurante italiano.

Thomas Pesquet tem por hábito partilhar e repartilhar alguns momentos únicos vividos por si e pelos companheiros de missão no espaço.

Se está curioso como se celebra um aniversário do “outro mundo”, Pesquet partilhou algumas imagens da festa de anos da colega Megan McArthur.

Quelques photos supplémentaires de Megan et sa fête d'anniversaire

🥳

Some other pictures of the birthday girl and the party 🎉 pic.twitter.com/nKdZPRyeqM