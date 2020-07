Um grupo de ciberativistas pirateou dados usados por milhares de médicos e enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde e partilhou-os na Internet. Fonte do Ministério da Saúde confirmou à TVI a notícia avançada pelo Expresso, informando que a situação está a ser analisada.

A SPMS [Serviços Partilhados do Ministério da Saúde] e as autoridades competentes, nomeadamente o Centro Nacional de Cibersegurança encontram-se a analisar e a tratar da situação", respondeu o gabinete do Ministério da Saúde, questionado pela TVI.