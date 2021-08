O robô Atlas, da empresa Boston Dynamics, está novamente a causar sensação na internet, com um novo vídeo em que a inteligência artificial é capaz realizar um circuito de parkour na perfeição.

Este circuito, que demorou meses a ser aperfeiçoado, tem como objetivo testar a capacidade dos robôs para manter o equilíbrio, enquanto coordenam várias outras ações.

No vídeo partilhado pela empresa, dois robôs realizam uma série de exercícios executados quase perfeição, incluindo um mortal para trás.

Apesar dos meses de aperfeiçoamento, o equipamento tem uma taxa de falha de 50% e uma ligeira possibilidade de falha em cada passo.

A empresa tem, ainda, que refinar alguns movimentos, que são limitados devido à própria natureza dos robôs, tais como a falta de uma coluna vertebral e as articulações relativamente fracas nos braços.

Em 2020, os robôs da Boston Dynamics já haviam chamado a atenção pelos arrojados passos de dança ao som da música "Do you love me" dos The contours, celebrizada pelo filme Dirty Dancing.