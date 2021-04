O Facebook anunciou que vai criar uma panóplia de novas funções de áudio ao longo dos próximos meses.

Entre elas, estão as famosas salas de áudio, em que os utilizadores podem conversar entre si perante outros utilizadores, que ficaram célebres com o surgimento da aplicação Clubhouse, durante o primeiro ano da pandemia de covid-19.

No entanto, ainda não é claro como o Facebook vai moderar as salas de áudio.

A decisão da gigante eletrónica do ícone azul prende-se com a popularidade que as redes de comunicação, exclusivamente, destinadas ao áudio têm vindo a conquistar ao longo dos últimos meses.

A empresa de Mark Zuckerberg vai ainda criar uma funcionalidade assente em “Soundbites”, onde os utilizadores poderão criar e partilhar pequenos excertos de áudio.

Estas atualizações vão ser lançadas, faseadamente, ao longo dos próximos meses. Inicialmente, só devem chegar a um número reduzido de utilizadores.

A aplicação vai ainda permitir que os participantes das “Salas de Áudio” e dos “Soundbites” possam rentabilizar as suas contas. Contudo, não é ainda claro se esta monetização estará disponível para todos os utilizadores ou apenas para os criadores com maior número de seguidores.

Entre as novidades, estão também os “podcasts”, que vão passar a poder ser ouvidos diretamente, na aplicação do Facebook.

O anúncio das novas funcionalidades focadas no áudio foi feito pelo próprio Mark Zuckerberg durante uma entrevista, na segunda-feira. Mas, voltou a ser abordado, na segunda-feira, num comunicado assinado pela responsável pela aplicação do Facebook, Fidji Simo.

O discurso, o som e a linguagem estão a enraizar-se na maneira como comunicamos. É por isso que experiências áudio podem ser tão imersivas e íntimas em simultâneo. (...) O áudio adaptou-se perfeitamente às nossas vidas ocupadas, criando a possibilidade de nos inspirarmos com novas ideias e falarmos com outras pessoas sem nos sentirmos pressionados”, diz em comunicado Fidji Simo, responsável da App dp Facebook.

(1/5) We’re building a full suite of audio products - from short-form to long-form, live to recorded. More below 👇https://t.co/O1czlKNU9F — Fidji Simo (@fidjissimo) April 19, 2021

Quase em simultâneo, também o Reddit apresentou a Reddit Talk, que deixa a rede social munida com funcionalidades muito semelhantes ao Clubhouse.