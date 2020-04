A Grande Barreira de Coral da Austrália registou a maior descoloração de que há registo, concluiu um estudo recente, que indica que este será o terceiro episódio de descoloração nos últimos cinco anos. Segundo os especialistas, esta nova descoloração deve-se ao rápido aquecimento do planeta e às emissões de gases nocivos com efeito de estufa.

A CNN revela que o diretor do centro de estudos da Grande Barreira de Coral da Universidade James Cook, e outros especialistas das autoridades locais que monitorizam os recifes, concluíram que há descoloração severa ao longo de toda a Grande Barreira de Coral, com cerca de 2.300 quilómetros de comprimento.

Durante nove dias no passado mês de março, os cientistas fizeram 11 voos analisando do ar todos os danos na Barreira. Dos corais observados já este ano, cerca de um quarto estavam afetados com gravidade, enquanto 35% tinham níveis moderados de descoloração.

Estamos todos em choque com a rapidez com que isto aconteceu", disse Terry Hughes, da Universidade James Cook. "Três episódios severos de descoloração não era algo que antecipávamos que acontecesse até metade do século", explicou o especialista.

A descoloração, por si só, não mata os corais, mas caso as águas dos oceanos continuem mais quentes do que era habitual os corais acabarão por morrer, bem como os habitats de muitas espécies marinhas.

Os corais descoloram e ficam brancos como resposta à elevada temperatura da água, expelindo as algas que são as suas maiores fontes de energia.