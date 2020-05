Outro cuco, chamado Byan, que passou parte do inverno próximo ao Monte Kilimanjaro, na África Oriental, chegou até Yunnan, na China, mas os cientistas acreditam que tenha morrido de cansaço.

Este cuco atravessou milhares de quilómetros do oceano Índico sem parar, e voou a uma velocidade média de 60 Km/h, atravessando países tão distantes como o Quénia, Arábia Saudita e Bangladesh.

Onon é um dos cinco cucos que foram marcados na Mongólia no verão passado pela Mongolia Cuckoo Project, que monitoriza a migração de longa distância.

