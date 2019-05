Uma start-up norte-americana está a desenvolver um avião que poderá fazer a viagem entre Londres e Nova Iorque em apenas 90 minutos. Atualmente um avião comercial faz esta viagem em aproximadamente sete horas.

A Hermeus anunciou que esta poderá ser a aeronave mais rápida do mundo, atingindo a chamada Mach 5, a velocidade que é cinco vezes superior à velocidade do som. A empresa parece já ter encontrado o investimento necessário com a participação da Khosla Ventures, uma empresa de capital de risco especialista na aposta em start-up’s.

É esperado que o jato atinja os 3.300 quilómetros por hora na sua velocidade de cruzeiro, comparando com os atuais 890 quilómetros por hora que um avião comercial efetua.

Da empresa criadora do projeto fazem parte antigos membros das empresas aeroespaciais SpaceX e Blue Origin, detidas por Elon Musk e Jeff Bezos, respetivamente.

O presidente da Hermeus, AJ Piplica, confirmou estar “entusiasmado” com o projeto, afirmando que é uma revolução na aviação comercial.

A Hermeus junta-se assim a outras empresas que pretendem criar um avião supersónico, como são os casos da NASA e da Lockheed Martin.

Recorde-se que em tempos existiu o Concorde, um avião supersónico que fazia a viagem entre Paris e Nova Iorque em cerca de três horas e meia. A aeronave construída em 1976 viria a ser descontinuada em 2003, depois de graves problemas, que inclusive levaram os Estados Unidos a proibir o avião em solo americano. O elevado som que emitia e as dificuldades de viabilidade económica foram algumas das razões que fizeram cair o Concorde. A razão final terá sido um acidente em 2000, que vitimou 113 pessoas quando o Concorde se incendiou na descolagem.

