A NASA capturou imagens inéditas de ondas de choque geradas por dois aviões supersónicos T-38, da Força Aérea Norte Americana, no momento em que quebram a barreira do som.

As imagens foram tiradas com a nova tecnologia fotográfica, capaz de capturar 1,4 mil quadros por segundo, durante um voo teste que saiu da Base Aérea de Edwards na Califórnia, no dia 5 de março.

Para fazer as fotos, os aviões militares voaram a cerca de 10 metros um do outro, e um terceiro avião, um King Air B-200, voou a 600 metros acima com uma câmara, que foi acionada quando as aeronaves atingiram a velocidade superior à barreira do som (1 235,5 km/h).

A tecnologia de captura de imagens, que demorou dez anos para ser desenvolvida, produz imagens originalmente a preto e branco. A investigação é parte do projeto AirBOS, que a NASA quer usar para diminuir o “ruído sónico”, o forte barulho que pode ser ouvido do solo quando as aeronaves ultrapassam a barreira do som.

O objetivo da agência americana é usar os resultados para produzir o X-59 Quiet Supersonic Tecnology (QueSST), um jato supersónico criado para voar sem ruído, cujo voo inaugural está previsto para os próximos três anos. A ideia da NASA é desenvolver tecnologia capaz de realizar voos supersónicos comerciais em todo o mundo.