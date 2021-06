O projeto de lei que proíbe o uso de substâncias per e polifluoroalquil nos artigos cosméticos deve dar entrada no Senado norte-americano após a apresentação de um estudo que mostra altos níveis tóxicos em 52% dos 231 produtos de maquilhagem vendidos nos Estados Unidos e no Canadá.

A maior concentração de produtos tóxicos foi encontrado em bases (63%), rímel à prova de água (82%) e batom de longa duração (62%), de acordo com um estudo publicado esta terça-feira na revista científica Environmental Science & Technology Letters.

Ademais, o estudo demonstra que 88% dos produtos em análise não foram transparentes sobre o volume das substâncias tóxicas, ainda que essa seja uma obrigação do FDA (Food and Drug Administration) - o órgão que tutela a permissão de venda deste tipo de artigos.

É um pouco chocante e esperançosamente um alerta para a indústria de cosméticos em relação à difusão e contaminação de PFAS entre os tipos de produtos de maquilhagem", disse David Andrews, um cientista do Grupo de Trabalho Ambiental, que mantém um banco de dados sobre produtos de higiene pessoal que contêm toxinas.

O tipo de agente tóxico mais comum encontrado no estudo foi o politetrafluoretileno, ingrediente mais conhecido como Teflon, ou revestimento de panelas. Mas, ao todo,” foram identificados 13 produtos químicos diferentes em mais de 600 produtos de 80 marcas", afirma o grupo de trabalho em comunicado.

O projeto de lei será apresentado ao Senado dos EUA nesta terça-feira pela senadora republicana Susan Collins, representante do Maine, e pelo senador democrata Richard Blumenthal, de Connecticut.

Os norte-americanos devem poder confiar que os produtos que aplicam no cabelo ou na pele são seguros. Para ajudar a proteger as pessoas a uma maior exposição aos agentes tóxicos, o nosso projeto exigiria que o FDA proibisse a adição de PFAS aos produtos cosméticos", disse Collins em comunicado.

As substâncias per- e polifluoroalquil (PFAS) são uma classe de produtos químicos sintéticos, que incluem os PFOA, PFOS e os GenX. Estes produtos químicos podem bioacumular nos corpos ao longo do tempo e foram associados a risco de cancro, doenças da tireóide, danos ao fígado, diminuição da fertilidade e distúrbios hormonais.