Uma “colagem digital” do artista Beeple foi vendida na quinta-feira em leilão através da internet por 69,4 milhões de dólares (58,4 milhões de euros), valor recorde para obras não físicas.

Segundo a leiloeira Christie's, 22 milhões de pessoas assistiram ao final da licitação, em que participaram compradores de 11 países, culminando na milionária venda de “Todos os dias: os primeiros 5.000 dias", uma colagem de fotografias tiradas pelo artista desde maio de 2007 ao longo de 5.000 dias.

