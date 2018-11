A Media Capital voltou a premiar o melhor dos blogs portugueses e são estes os vencedores, de uma lista com 60 nomeados.

O blog Abandonados, um projeto do fotógrafo André Ramalho que partilha fotografias e histórias sobre vários locais abandonados em Portugal, foi eleito "Blog do Ano". André Ramalho descreve-se como "um apaixonado por fotografia e locais abandonados".

Confira a lista de premiados:

Vencedor na Categoria: Revelação

FAKE BLOGGER

Vencedor na Categoria: Vlog Entretenimento

NUNO AGONIA

Vencedor na Categoria: Vlog Lifestyle

CATARINA FILIPE

Vencedor na Categoria: Vlog Moda e Beleza

HELENA COELHO

Vencedor na Categoria: Vlog do Ano

PIERRE ZAGO

Vencedor na Categoria: Política, Educação e Economia

CAPAZES

Vencedor na Categoria: Negócios e Empreendedorismo

POUPA E GANHA

Vencedor na Categoria: Inovação e Tecnologia

PPLWARE

Vencedor na Categoria: Culinária

CASAL MISTÉRIO

Vencedor na Categoria: Desporto

VISÃO DE MERCADO

Vencedor na Categoria: Entretenimento

EU, CLÁUDIO

Vencedor na Categoria: Decoração

OFICINA POEIRAS

Vencedor na Categoria: Viagens

PARTTIMETRAVELERS

Vencedor na Categoria: Família

DIAS DE UMA PRINCESA

Vencedor na Categoria: Lifestyle

A PIPOCA MAIS DOCE

Vencedor na Categoria: Beleza

INÊS FRANCO

Vencedor na Categoria: Moda

BÁRBARA INÊS

Vencedor na Categoria: Vídeo do Ano

21st ODC video - "When the lights go out" (Música "O Jardim", Cláudia Pascoal e Isaura)

Campanha com Influencers

OURO: CAMPANHA MEO BY (OMD E PARTNERS)

PRATA: NIVEA (WAVEMAKER)

BRONZE: BLOGGER'S BATTLE (ONMI E MULTI PORTUGAL)

Vencedor da Categoria: Blog do Ano

ABANDONADOS