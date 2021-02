O mundo online, nos últimos anos, proliferou a alta velocidade, o que fez com que os hábitos mudassem e os mercados também. Diariamente, nascem centenas de negócios na internet, pelo mundo fora, e a verdade é que só com um click conseguimos comprar absolutamente tudo.

“Só em janeiro e com base nas reclamações que recebemos relativas a burlas, estimamos uma perda de mais de cem mil euros e estima-se que esta perda chegue aos milhões de euros a cada ano” avança Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa.

Estávamos em 2015 quando Inês e Sofia decidiram transformar um pequeno negócio familiar numa marca portuguesa com presença assídua nas redes sociais. Ao longo dos anos, investiram em produtos 100% nacionais e avançaram com contratos com influencers e bloguers para trazer maior visibilidade à marca. Segundo as empresárias da Mimichic, a marca de vestuário infantil foi crescendo a um ritmo que dizem ser lento, mas com passos certos garantindo segurança e credibilidade aos clientes.

Acreditavam estar a avançar rumo a um futuro promissor, até ao dia em que, de um momento para o outro, o negócio desapareceu. No dia 17 de fevereiro, souberam, através de uma cliente habitual, que a conta da marca na rede social Instagram tinha sido eliminada, uma quebra gigante num negócio que sobrevive maioritariamente através desta plataforma.

“Clicámos num link e, nesse segundo, a conta desapareceu. Rapidamente recebemos uma mensagem de um hacker a pedir-nos dinheiro em troca da conta”, explicam as fundadoras da Mimichic.

As empresárias, que tinham quase 14 mil seguidores, recusaram ceder à chantagem, apresentaram queixa às autoridades competentes, mas, até ao momento, a única certeza que têm é que muito provavelmente perderam o negócio de uma vida.

Mas este está longe de ser caso único. Segundo dados do Portal da Queixa, só nos primeiros dias de 2021, as burlas digitais registaram um aumento de 225% face ao mesmo período do ano anterior e as estimativas da plataforma de reclamações contam com prejuízos superiores a um milhão de euros só este ano.

“Houve um aumento significativo dos crimes praticados com recurso a meios informáticos. O que se alerta desde já as pessoas é que não devem proceder a qualquer pagamento”, esclarece Carlos Cabreiro, responsável pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ, em entrevista à TVI.