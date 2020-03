Um novo estudo concluiu que fumar um único charro, mesmo para quem é saudável, pode gerar vários sintomas de perturbações psiquiátricas, incluindo alguns associadas à esquizofrenia.

O estudo, que foi publicado esta terça-feira na revista cientifica Lancet Psychiatry, mostra que os efeitos da canábis estão diretamente relacionados com os seus componentes

De acordo com a investigação, é o tetraidrocanabinol (THC), a principal substância psicoativa encontrada na canábis, que, numa única dose, pode gerar estes sintomas.

A primeira conclusão é a de que há um risco para as pessoas no geral. Mesmo que se seja saudável e só se consuma uma única dose, pode haver estes sintomas”, sublinhou Oliver Howes, autor do estudo e professor de psiquiatria biológica no Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King’s College, de Londres, à CNN.

O especialista alertou que este sintomas podem “afetar o pensamento" mesmo de um indivíduo que não tenha um historial de outros problemas mentais.

O indivíduo pode não comportar-se de uma forma segura ou racional. Não é apenas algo que vai afetar pessoas com um historial de problemas mentais."

Por outro lado, o estudo não encontrou evidências de que o canabidol (CBD), outro componente da canábis, mas sem efeitos psicoativos, possa induzir estes sintomas. É o CBD que é usado na canábis medicinal e na grande maioria dos produtos terapêuticos desenvolvidos à base desta planta.

Apesar de estarem ambos presentes na canábis, o THC e o CBD têm efeitos diferentes. O THC é a substância que causa o efeito de euforia, enquanto o CBD é o componente que permite tirar partido dos benefícios da planta sem haver esse efeito.

Os autores do estudo consideram, por isso, que os reguladores e as autoridades da saúde devem ter em conta os potenciais riscos da utilização do THC em produtos medicinais e mesmo no seu consumo recreativo.