A Estoril-Sol detetou na terça-feira uma tentativa de ataque informático à plataforma “Estoril Sol Digital – Online Gaming Products and Services” e, por isso, decidiu desligar os servidores, de acordo com um comunicado enviado hoje ao mercado.

No dia 23 de junho [terça-feira], foi detetada uma tentativa de ataque informático à plataforma online da 'Estoril Sol Digital - Online Gaming Products and Services, S.A.' Por forma a proteger o website e a informação foi tomada a decisão de desligar os servidores”, explicita a nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).