O uso frequente do GPS está afetar o funcionamento do nosso hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória e pelo sentido de orientação.

O Google Maps, o Waze ou qualquer outra aplicação de geolocalização estão a substituir aquilo que, durante milhares de anos, foi uma função humana: a localização. Se o cérebro parar de procurar caminhos e dedicar-se só a obedecer às instruções, é muito provável que se deteriore, afirma uma investigação publicada na revista Science.

Mar González Franco, co-autor do estudo e um dos líderes da investigação neurocientífica da Microsoft, afirma que se as pessoas utilizarem muito o GPS vão perder gradualmente a capacidade de criar mapas mentais, o que diminui as suas capacidades de orientação e prejudica a produção de memórias.

Com o GPS convencional, áreas muito arcaicas do cérebro que funcionam há séculos deixam de ser estimuladas e corremos o risco de isso afetar a nossa saúde mental na velhice”, explica, citado pelo jornal El Pais.

O paradoxo revelado no artigo é evidente: as aplicações de navegação permitem-nos chegar a mais lugares mas, ao mesmo tempo, tornam-nos piores exploradores.

“O GPS está a tornar-nos mais burros”, diz González Franco.

Um estudo publicado há algumas semanas na revista especializada Transportation Research Interdisciplinary Perspectives compara o desempenho de motoristas que usaram o Google Maps para chegar a um lugar e de motoristas que usaram um mapa de papel convencional para chegar ao mesmo destino.

Os resultados da experiência reforçam a ideia de que com o GPS somos passageiros passivos e não exploradores ativos. No final, os motoristas que usaram mapas antigos estavam mais conscientes do percurso realizado, tinham mais pontos de referência e conseguiam facilmente refazer a rota sem se desorientarem.

De acordo com Eran Ben-Elia, autor deste artigo e investigador do Departamento de Geografia e Desenvolvimento Ambiental da Universidade Ben-Gurion de Israel, o desequilíbrio no desempenho dos dois grupos de motoristas pode ser atribuído às diferenças no esforço realizado na tarefa de orientação.