A criação do Cesae Digital - Centro para o Desenvolvimento de Competências Digitais, sucessor do Cesae - Centro de Serviços e Apoio às Empresas, há 30 anos na formação profissional a desempregados e empresas, foi esta sexta-feira publicada em Diário da República.

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, na portaria hoje publicada, lembra “as profundas transformações” no mercado de trabalho em resultado da digitalização da economia e defende a necessidade de "potenciar o desenvolvimento de competências digitais, enquanto instrumento de promoção da empregabilidade dos ativos e da capacitação e da especialização profissional em tecnologias e aplicações digitais, com vista a uma maior qualificação da população e ao desenvolvimento de uma economia de maior valor acrescentado”.

O governante considera “crucial” promover a conceção e a participação em percursos formativos que qualifiquem os cidadãos nas áreas das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e do digital que estão em contínua evolução e exigem cada vez mais uma maior qualificação da população portuguesa.

O protocolo de criação do Cesae Digital, assinado pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) e pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), e publicado em anexo ao diploma, determina como umas das missões do novo centro a qualificação, certificação e aperfeiçoamento técnico dos profissionais e dos candidatos a profissões, “preferencialmente, aqueles que se encontrem na condição de desempregados através da frequência de formação profissional que lhes favoreça o (re)ingresso rápido e de qualidade no mercado de trabalho”.

A outra missão é a valorização da capacidade empresarial, através do desenvolvimento de ações de consultoria e apoio técnico destinadas a empresas, associações empresariais, ou outros agentes económicos e parceiros sociais, podendo, ainda, desenvolver ações de cooperação com entidades estrangeiras, tanto na área formativa, como de apoio técnico.

Esta tarde, no Porto, vai ter lugar a sessão de lançamento do Cesae Digital.